Atreju, oggi al Circo Massimo Giuseppe Conte e Javier Milei

Penultimo giorno al Circo Massimo di Roma per Atreju , la kermesse politica di Fratelli d’Italia che si chiuderà domani con l’intervento della presidente Giorgia Meloni. Prima di lei domenica interverranno sul palco Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Antonio Tajani, mentre il segretario della Lega Matteo Salvini sarà in collegamento da Milano.

Gli ospiti di oggi ad Atreju

Fra gli ospiti in programma oggi ad Atreju la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi insieme al ministro dell'Interno del Regno Unito Cooper e il ministro per lo Sport Andrea Abodi che dialoga con il presidente del Milan Scaroni e il presidente della Lega nazionale Dilettanti Abete. Nel pomeriggio l’intervista con il presidente del M5S Giuseppe Conte, stasera l’incontro con il presidente dell'Argentina Javier Milei che ieri - a quanto si è appreso - ha ricevuto la cittadinanza italiana dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.