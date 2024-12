Javier Milei, il presidente argentino verso la cittadinanza italiana

I nonni di Milei provenivano dalla Calabria e per questo il leader argentino dovrebbe avere diritto alla cittadinanza italiana sulla base del principio dello “ius sanguinis”. La notizia dovrebbe arrivare in occasione della sua partecipazionead Atreju, la kermesse di FdI

Dalle origini calabresi alla presidenza dell’Argentina. Javier Milei, che ha ottimi rapporti con Giorgia Meloni, dovrebbe ricevere dal governo la cittadinanza italiana sulla base del principio dello “ius sanguinis” che regola il diritto alla cittadinanza nel nostro Paese. La notizia ufficiale potrebbe arrivare sabato in occasione della partecipazione del leader argentino ad Atreju, la kermesse politica di Fratelli d’Italia in corso al Circo Massimo.

Le origini italiane

Durante la visita dello scorso febbraio in Italia, il presidente argentino aveva raccontato delle proprie origini italiane, con i nonni provenienti dalla Calabria. "Sono italiano al 75% - aveva detto Milei alla premier Meloni in quell’occasione - perché i due genitori di mio padre erano italiani" e "da parte di mamma, sua madre era di origine italiana e il padre di origine jugoslave". Da quel momento la presidente del Consiglio si è data da fare per portare avanti le pratiche e accontentare il desiderio del presidente argentino che in questi giorni potrebbe vedere definitivamente accolta la richiesta.