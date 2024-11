Meloni in Argentina, Milei regala alla premier una statuetta di se stesso con la motosega

Una statuetta che lo raffigura in giacca e cravatta mentre imbraccia una motosega. È il regalo che il presidente argentino Javier Milei ha fatto alla premier Giorgia Meloni in occasione dell'incontro bilaterale di ieri alla Casa Rosada. Lo scatto di Milei e Meloni in piedi uno a fianco all'altra, con la premier che sorride e tiene in mano il piccolo oggetto, è stato rilanciato dallo stesso presidente argentino in una delle sue storie su Instagram.