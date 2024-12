Pd, oggi a Roma l’Assemblea nazionale con Elly Schlein

Schlein: "In Albania spreco di persone e soldi"

Ieri la segretaria del Pd Elly Schlein ha visitato i centri per i migranti in Albania, e oggi in un’intervista a La Stampa ha assicurato che il Pd darà battaglia "contro uno spreco di risorse economiche e umane", ma anche per "una missione di soccorso europeo nel Mediterraneo". Nei centri di Shengjin e Gjader, racconta, "abbiamo toccato con mano il fallimento dell'accordo con l'Albania che viola i diritti umani e le leggi europee. Abbiamo visto un centro vuoto per costruire il quale sono stati spesi 800 milioni di euro che avremmo potuto usare per pagare 700 insegnanti o infermieri e che invece sono serviti per piantare una bandierina ideologica su un terreno inconsistente". Schlein parla di "un grave segnale di debolezza dell'Ue che mentre non svolge alcun ruolo politico e diplomatico in un mondo in fiamme, pensa bene di negare l'asilo a chi fugge. I siriani hanno ancora paura, perché è stato cacciato un dittatore, ma a farlo sono stati dei terroristi. Noi non ci riconosciamo in questa Europa. Chiediamo a Meloni di fare l'interesse nazionale ricordando a Orban e ai partner polacchi che stare in Europa non è solo ricevere benefici. Chi entra in Italia entra in Ue".