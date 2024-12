Morta Iole Mancini, addio a partigiana ultima testimone di via Tasso

Si è spenta a 104 anni la partigiana che aveva partecipato alla Resistenza a Roma come staffetta. La sua storia è raccontata da lei stessa nel libro “Un amore partigiano”

"Ciao Iole, ci mancherai da morire". Con queste parole l'Anpi ha annunciato la morte di Iole Mancini, "partigiana" che "ci ha lasciato oggi" a 104 anni. L’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in un post su Facebook ha espresso l’ultimo saluto alla donna che durante la guerra ha partecipato alla Resistenza come staffetta a Roma. La storia di Iole Mancini e del marito, Ernesto Borghesi, partigiani dei Gap nella Roma occupata, è stata raccontata da lei stessa a Concetto Vecchio nel libro “Un amore partigiano”: Borghesi era coinvolto nel fallito attentato a Vittorio e la moglie fu rinchiusa dai nazifasciti nella prigione di via Tasso. Qui, interrogata più volte da Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, Iole mantenne il silenzio proteggendo chi era sfuggito agli occupanti.