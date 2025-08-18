Chi era Marco Zampilli, folgorato in sella alla sua moto in Salento

Amante dei viaggi e della mixologia e personal trainer, aveva fondato il noto locale romano Ru.De. a Centocelle. Quando è morto stava girando la Puglia in solitaria sul suo Bmw enduro

Aveva 42 anni Marco Zampilli, il turista romano in vacanza in Salento che è morto dopo essere stato folgorato da un fulmine mentre era alla guida della sua moto. Sulla statale 275, tra Nociglia e Surano, sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il fulmine lo avrebbe colpito e sbalzato dalla moto. Amante dei viaggi e della mixologia e personal trainer, Zampilli aveva fondato il noto locale romano Ru.De. a Centocelle.