Chi era Marco Zampilli, folgorato in sella alla sua moto in Salento

Amante dei viaggi e della mixologia e personal trainer, aveva fondato il noto locale romano Ru.De. a Centocelle. Quando è morto stava girando la Puglia in solitaria sul suo Bmw enduro

Aveva 42 anni Marco Zampilli, il turista romano in vacanza in Salento che è morto dopo essere stato folgorato da un fulmine mentre era alla guida della sua moto. Sulla statale 275, tra Nociglia e Surano, sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il fulmine lo avrebbe colpito e sbalzato dalla moto. Amante dei viaggi e della mixologia e personal trainer, Zampilli aveva fondato il noto locale romano Ru.De. a Centocelle.

La dinamica


Secondo le ricostruzioni, Zampilli guidava una Bmw enduro e stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Il fulmine lo avrebbe colpito in pieno mentre si trovava sulla statale nel bel mezzo di un temporale. Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena e sarebbero stati i primi a prestare soccorso e cercare di rianimarlo.

Teramo, 15enne colpito da fulmine in rianimazione: gravissimo

