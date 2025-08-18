Esplora tutte le offerte Sky
Uomo ucciso in casa a Melito di Napoli

Cronaca
©Ansa

La vittima sarebbe un ispettore di polizia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e rintracciare il responsabile

Omicidio, poco fa, a Melito di Napoli, dove un 58enne è stato ucciso con un'arma da taglio nella sua abitazione, in viale delle Margherite. La vittima sarebbe un ispettore di polizia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e rintracciare il responsabile.

