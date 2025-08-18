Bologna, gatto impagliato esposto al MAMbo. Lav: "Violenza estetizzata"

La singolare installazione, intitolata CopyCat e realizzata dagli artisti Eva e Franco Mattes, è parte della mostra “Facile ironia. L'ironia nell'arte italiana tra XX e XXI secolo” in corso fino al prossimo 7 settembre nel capoluogo emiliano. Ma la Lega Anti Vivisezione insorge ascolta articolo

Copie del cadavere di un animale come opera d’arte. È questa, denuncia la Lav, “la 'geniale' installazione esposta al Mambo - Museo d'Arte Moderna di Bologna". Impagliato e appoggiato su una fotocopiatrice, il corpo di un gatto morto è a disposizione dei visitatori che, azionando la macchina, possono realizzare riproduzioni in formato A3 del felino. La singolare installazione, intitolata CopyCat e realizzata dagli artisti Eva e Franco Mattes, è parte della mostra “Facile ironia. L'ironia nell'arte italiana tra XX e XXI secolo” in corso fino al prossimo 7 settembre nel capoluogo emiliano.

La polemica della Lav Per l'associazione "esporre il cadavere di un animale per farne oggetto di scherno (e fotocopie?) non è arte, ma solo una violenza estetizzata. E non si tratta di ironia, ma di una grottesca mancanza di empatia verso un essere vivente e senziente che, fino a poco tempo fa, era in vita". Il presidente Lav, Gianluca Felicetti, si rivolge quindi al museo e ai curatori della mostra: "Esporreste mai il corpo di un bambino morto su una fotocopiatrice? Se la risposta è no, allora non è accettabile farlo con un animale. L'arte non deve essere il risultato del disprezzo e la banalizzazione della morte". Come se non bastasse, l'associazione animalista sottolinea inoltre che l'installazione comprende anche numerosi colombi imbalsamati. "Queste installazioni - ha detto Annalisa Amadori, responsabile Lav Bologna - denotano insensibilità e mancanza di rispetto per gli animali. Chiediamo al sindaco Lepore di disporre l'immediata rimozione di tutte le spoglie animali dalla mostra. Nessuna provocazione può giustificare una tale spettacolarizzazione della morte". Lav invita tutti i cittadini, le associazioni e gli amanti della vita in ogni sua forma, a boicottare la mostra e scrivere al museo Mambo e al sindaco per chiedere la rimozione immediata degli animali dalla mostra. Vedi anche World Cat Day, l'8 agosto è la Giornata internazionale del gatto