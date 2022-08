World Cat Day, l'8 agosto è la Giornata internazionale del gatto

Nascita della Giornata internazionale del gatto

approfondimento

La Giornata internazionale del gatto è stata istituita dall’International Fund for Animal Welfare, (IFAW, Fondo Internazionale per il benessere degli animali), un ente nato in Canada nel 1969 che ha come obiettivo la salvaguardia e la protezione degli animali in tutto il mondo. Ma è bene ricordare che l’8 agosto non è l’unica data dedicata ai gatti, che vengono festeggiati anche il 17 febbraio, nel “mese dei gatti e delle streghe”. Questo denota quanto interesse ci sia attorno ai gatti, animali al centro di innumerevoli miti e leggende che, fin dal medioevo, vengono spesso associati alle sventure, soprattutto quando neri. La Giornata internazionale del gatto nasce principalmente per sensibilizzare sul tema piuttosto che per festeggiare l’animale di per sé stesso, anche perché, e non tutti lo sanno, ci sono alcune razze in via di estinzione. In Italia, per esempio, i gatti bianchi sono in pericolo. Sono sempre stati una minoranza nel panorama felino internazionale ma negli ultimi anni il loro numero è sceso in maniera importante anche nel nostro Paese. Non essendoci superstizioni legate alla loro esistenza, è possibile che la ragione di una riduzione così importante della popolazione di gatti bianchi sia genetica.