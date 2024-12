I 30 migliori fumetti del 2024

16/30

L’Incredibile Hulk (5-16), di Phillip Kennedy Johnson e Nic Klein, Panini Marvel Italia. Forse la miglior serie supereroistica in corso tra Marvel e DC. Phillip Kennedy Johnson continua a portare Bruce Banner e Hulk in giro per gli Stati Uniti, tra atmosfere gotiche e folk, in un viaggio a fortissime tinte horror in cui non mancano i momenti toccanti. Poche parole, tanta capacità di raccontare tramite immagini. Con il fondamentale aiuto della splendida arte di Nic Klein