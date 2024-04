Ultimate Spider-Man, Marco Checchetto racconta il suo Peter maturo

Il telefono squilla due volte, poi dall’altra parte risponde una voce profonda, buona, con uno spiccato accento veneto la solita inconfondibile risata contagiosa. “Sto bene, sempre di corsa con le scadenze”. Marco Checchetto è in piena corsa con Ultimate Spider-Man, la serie che sta disegnando sui testi di Jonathan Hickman e che ci racconta un lato di Peter Parker che non avevamo mai avuto modo di conoscere (in Italia la serie è pubblicata in albi da Panini Comics, il numero 1 è già uscito). Un Peter adulto, che ha sposato l’amore della sua vita, ha avuto due figli e lavora nella redazione del Daily Bugle, ma che ha vissuto gli ultimi 20 anni della sua vita senza poteri, non essendo stato morso da un ragno radioattivo quando ne aveva 15. E in qualche modo, per Checchetto, è un sogno che si realizza, un cerchio che si chiude. La nostra chiacchierata comincia da qui, da dove ne era finita un’altra di un paio di anni fa.

Anche se nel primo numero, di fatto, hai disegnato Peter Parker ma non Spider-Man. È vero. È un episodio bello lungo, di 40 pagine, mentre di solito gli albi americani sono da 20. È l’inizio di un nuovo universo e Jonathan aveva bisogno di un bel po’ di spazio per settare tutti i personaggi e metterli nei posti giusti, così ha deciso di far comparire Spider-Man dal numero 2.

Il Peter di Ultimate Spider-Man è diverso dal solito. È cresciuto, non solo anagraficamente, ma anche come uomo. E questa cosa traspare dal suo volto e da molti altri dettagli del suo aspetto. Come avete lavorato sul design del personaggio per trasmettere questa idea di maturità? Dovevamo per forza fare qualcosa che lo rendesse diverso. Io mi sono fatto un mazzo per cercare di superarmi nel realizzare le espressioni e di lavorare molto sul linguaggio del corpo, volevo che si capisse bene che lui non si sentiva completo all’inizio della nostra storia, che c’è qualcosa che gli manca. Jonathan lo descriveva bene attraverso i suoi dialoghi e io ho sentito la necessità di fare un lavoro più approfondito su questo aspetto. Poi abbiamo aggiunto una barba, che io tutto sommato non volevo mettere ma sia gli editori che Jonathan mi hanno chiesto di inserire per distinguerlo chiaramente dalla versione classica, gli ho un po’ ridato i capelli un po’ più lunghi che aveva nelle serie originali degli anni 60 e 70, ma tutto questo tenendo ben chiaro che è Peter Parker, anche se in questi 20 anni non è stato Spider-Man, non è stato morso dal ragno quando aveva 15 anni e ha vissuto una vita normale. E questo è reso abbastanza chiaro anche dalla sua postura, dal fatto che ha un fisico normale. Già nel numero 2, dopo il morso del ragno, ci sarà un cambiamento a livello fisico.

La sensazione che ho avuto leggendo il primo numero è che Hickman abbia voluto dare a Peter una possibilità che in qualche modo gli era sempre stata negata. E che forse gli sarà negata anche stavolta, chissà. Però è stato bello vederlo alle prese con una vita normale. E ho trovato intriganti anche alcuni altri cambiamenti della sua storia familiare e personale. Quando ho visto un certo personaggio ho fatto “ah”, e quando ho visto che non ce n’era un altro ho fatto “ah”. Tu che impressione hai avuto quando hai letto la sceneggiatura del primo numero?

Guarda, quando ho letto la sceneggiatura ho detto “ah” (ride, ndr). L’ho trovato geniale. Perché di questo personaggio se ne parla da 60 anni e in modo molto limitato, viene sempre un po’ raccontato da Peter ma non lo abbiamo mai visto in realtà come personaggio fondamentale della storia di tutti i giorni. E credo che da questo punto di vista sia la novità più grossa della serie, più del matrimonio e più dei figli. Ci sarà una storia diversa, Peter è cresciuto in modo diverso rispetto a come è cresciuto nell’universo classico. Poi Peter non è più un ragazzino e un senso di responsabilità già ce l’ha: a 35 anni con due figli, sceglie lui di diventare Spider-Man, mentre nell’universo classico è stato un incidente. Sono dettagli importanti su cui Jonathan sta lavorando per darci uno Spider-Man veramente diverso dal solito.

Posso dirti una cosa? Credo di non aver mai visto una Mary Jane più bella della tua…

Grazie. Ho voluto riportare la Mary Jane di John Romita Sr., per cui quando ho fatto gli studi ho proprio chiesto al colorista di usare lo stesso pantone degli anni 60, volevo quel rosso lì, ho un po’ modificato i capelli eliminando la frangetta però è lei, ci sono le fossette, c’è tutto. È un personaggio che mi piace molto disegnare, come mi piace molto J. Jonah Jameson: li amo tutti.