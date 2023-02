Fumetti, con Amazing Fantasy #1000 alle radici del mito di Spider-Man

Esce per Panini Comics un volumetto antologico celebrativo che contiene una rassegna di storie dell'amichevole ragnetto di quartiere e che, come recita Comicbook.com in controcopertina, “ogni fan dovrebbe possedere”. Nel libro anche una gemma targata Neil Gaiman e la prima storia in assoluto di Spidey che ne racconta le origini ascolta articolo Condividi

Continuano in casa Marvel le celebrazioni per i 60 anni di Spider-Man, che faceva il suo esordio in Amazing Fantasy numero 15 dell’agosto 1962. Per festeggiare in maniera adeguata l’occasione la Casa delle Idee ha prodotto appunto Amazing Fantasy #1000 (Panini Comics, 13 euro), un volumetto antologico celebrativo che contiene una rassegna di storie e che, come recita Comicbook.com in controcopertina, “ogni fan di Spider-Man dovrebbe possedere”.

Un cast di autori superstar leggi anche Lucca Comics 2022, John Romita Jr a Sky TG24: Spider-Man è eterno L’antologia contiene racconti di alcuni dei migliori autori del momento che presentano il ragnetto di quartiere sotto tante luci differenti, anche inedite, con toni che passano dall’ironico all’horror, passando per il sequel di un’avventura atteso da oltre 60 anni e che parte addirittura dall’antico Egitto. In appendice, la storia originale da cui ebbe inizio la leggenda di Spidey che impara a sue spese la prima lezione della carriera da supereroe, mentre muove i primi passi dopo il morso di un ragno radioattivo e si trova subito di fronte a un drammatico bivio. Nel supercast del volume, oltre ai celebrati Dan Slott, Steve McNiven e Olivier Coipel, va segnalato il debutto con la casacca della Marvel dello sceneggiatore italo-scozzese Armando Iannucci e, soprattutto la presenza di Neil Gaiman. L’autore di Sandman si cimenta con l’amichevole ragnetto di quartiere in un racconto molto personale che rende omaggio, oltre che al personaggio immaginario, a uno dei suoi interpreti in carne ed ossa, quel Steve Ditko che lo disegnò per primo e che ebbe sullo scrittore britannico un'inattesa influenza.

Un volumetto da leggere tutto d'un fiato approfondimento Fumetti, Peter Parker e i suoi prossimi 60 anni secondo Humberto Ramos Amazing Fantasy #1000 si legge tutto di un fiato, e accanto alle perle di cui abbiamo parlato, senza fare troppi spoiler, lasciano il segno la versione di uno Spider-Man che non si rassegna ad andare in pensione malgrado l’età, anche biologica, con cui se lo immagina il terzetto Slott/Cheung/Ramos e quella firmata Rowell/Coipel in cui si apprezza la fatica che fa Peter Parker a stare al passo del suo alter ego ragnesco.