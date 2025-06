La principessa Lilibet compie 4 anni, gli auguri di mamma Meghan

Nata il 4 giugno del 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ha ricevuto il titoli di principessa dopo l’incoronazione del nonno, re Carlo, nel maggio del 2023. La piccola è settima in linea di successione al trono

“Buon compleanno alla nostra bellissima ragazza! Quattro anni fa oggi è entrata nelle nostre vite - e ogni giorno è sempre più luminoso e migliore grazie a questo. Grazie a tutti coloro che mi mandano affetto e festeggiano il suo giorno speciale!”. Gli auguri di mamma Meghan arrivano via social. La duchessa di Sussex pubblica sul suo profilo Instagram due fotografie che la ritraggono insieme alla secondogenita Lilibet: una recente e una scattata poco dopo la nascita della bimba. Aveva fatto lo stesso un mese fa, in occasione del sesto compleanno di Archie, il primogenito.

Le immagini inedite

Due immagini in bianco e nero: la prima immortala la duchessa del Sussex abbracciata alla figlia, capelli scompigliati dal vento e mare sulle sfondo mentre la seconda è un fermoimmagine delle prime ore di vita di Lillibet (nome scelto in omaggio alla bisnonna, la regina Elisabetta II, il cui soprannome era una combinazione di "Lily", che significa giglio, e "Beth", forma abbreviata di Elizabeth). Nata il 4 giugno del 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ha ricevuto il titoli di principessa dopo l’incoronazione del nonno, re Carlo, nel maggio del 2023. La piccola è settima in linea di successione al trono.