Video di Meghan Markle e della figlia Lilibet in versione apicoltrici

Meghan Markle torna a far parlare di sé online con un breve video condiviso su Instagram, in cui passeggia con la piccola Lilibet verso un’arnia. Madre e figlia indossano tute da apicoltrice coordinate, mentre in sottofondo suona Sugar, Sugar dei The Archies: forse anche un riferimento scherzoso al fratellino Archie. A rubare la scena è Lilibet, con i suoi stivaletti arcobaleno e una tenera carezza ricevuta dalla madre in un campo fiorito: un frammento di vita privata che ha conquistato i fan.