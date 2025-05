Niente scorta per Principe Harry: Corte d'Appello rigetta il ricorso

Cronaca

Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio: 'Spero di non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia', ha detto il sovrano con ironia parlando in italiano