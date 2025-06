Giornata mondiale delle fiere, le più grandi in Italia e nel mondo

Edizione numero dieci per la manifestazione che, quest'anno, si svolgerà a Roma. Tema del 2025 "Le fiere liberano il potenziale". Un'occasione per presentare le nuove analisi del contributo delle manifestazioni fieristiche alla crescita delle imprese e del sistema Paese nel suo complesso

La Giornata Mondiale delle Fiere è una celebrazione annuale dedicata al settore fieristico globale, che quest'anno si celebra in concomitanza con i 40 anni dell'AEFI (Associazione Enti Fieristici Italiani). Le fiere sono eventi importanti che portano vantaggi economici alle regioni e promuovono le relazioni commerciali tra le aziende. L'AEFI e le fiere italiane, in particolare, sono riconosciute come un asset straordinario che genera affari per decine di miliardi di euro.

Le fiere nel mondo

Una giornata che è un'occasione per celebrare il ruolo fondamentale delle fiere nell'incremento delle opportunità di business e della crescita sostenibile delle imprese, valorizzando il settore fieristico e la sua capacità di generare novità e sviluppo per il futuro. Hannover Messe IN Germania è considerata la fiera più grande al mondo per ampiezza di superficie, ospita numerosi eventi legati all'industria e alla tecnologia. La seconda più grande al mondo per superficie è a Francoforte e offre un vasto programma di esposizioni, tra cui la Fiera del Libro di Francoforte. C’è poi il World Market Center a Las Vegas che ospita diverse fiere, tra cui quelle di arredamento e accessori per la casa. Fira de Barcelona è un'altra fiera di grandi dimensioni, con una vasta area espositiva.