Artigiano in Fiera 2025 a Milano, anteprima d'estate: programma

Artigiano in Fiera torna nel 2025 con un doppio appuntamento e un'inedita edizione primaverile. La più importante manifestazione al mondo dedicata alle micro e piccole imprese, infatti, raddoppia per la prima volta per rispondere alla crescente domanda, sia da parte degli espositori, sia del pubblico di un ulteriore momento nel corso dell’anno di incontro e scambio con le eccellenze artigianali da tutto il mondo. L’edizione 2024 aveva registrato, infatti, numeri record registrando oltre un milione di visitatori. La prima edizione primaverile dell’evento sarà sempre alla Fiera di Milano Rho e sempre a ingresso gratuito con un pass scaricabile su artigianoinfiera.it . Da giovedì 29 maggio a lunedì 2 giugno 2025, nel weekend lungo della Festa della Repubblica, sarà possibile visitare gli innumerevoli stand. Nella classica versione invernale, invece, l'appuntamento con l'Artigiano in Fiera 2025 sarà da sabato 6 a domenica 14 dicembre.

Prodotti unici ispirati alla bella stagione

A dare vita a questo innovativo format saranno oltre 800 artigiani da 50 Paesi del mondo: un'esperienza inedita per celebrare la bella stagione in un’atmosfera vivace e fresca, accompagnata da eventi dedicati alle culture e tradizioni dal mondo e spazi creati per il relax e la convivialità. Un'occasione unica per esplorare le creazioni artigianali dall’Italia e dal mondo con un’attenzione alla stagione calda: abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, arredi per esterni, accessori per il tempo libero e prodotti per il vivere bene, senza dimenticare le specialità enogastronomiche.