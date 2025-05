Ad Anteprima d’Estate: il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera

Arriva una nuova esperienza culinaria per celebrare la bella stagione, accompagnata da eventi dedicati alle culture e tradizioni dal mondo e spazi creati per il relax e la convivialità. Si terrà dal 29 maggio al 2 giugno alla Fieramilano di Rho

L’evento

Un'occasione per esplorare le creazioni artigianali dall’Italia e dal mondo con un’attenzione alla stagione calda: abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, arredi per esterni, accessori per il tempo libero e prodotti per il vivere bene, senza dimenticare le specialità enogastronomiche.