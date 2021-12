6/10 © Marvel Studios

Mysterio è l'antagonista principale del film Spider-Man: Far from Home (2019). In questa versione, Quentin Beck interpretato dall'attore Jake Gyllenhall, si presenta inizialmente come un valoroso guerriero proveniente da un'altra dimensione che vuole aiutare il giovane Peter Parker/Spider-Man. Ma in seguito diventerà un suo acerrimo nemico

Spider-Man: Un nuovo universo, titolo e prime immagini del sequel