Spider-Man: No Way Home, scena iniziale: easter egg su Hawkeye. VIDEO

Il film riprende esattamente da dove si era interrotto Spider-Man: Far From Home. Peter trae in salvo MJ ed ecco un divertente collegamento con Hawkeye

In attesa di poter assistere all’immane battaglia in arrivo, Sony e Marvel Studios hanno fornito ai fan la scena iniziale del film. Un assaggio a dir poco interessante, che regala una piccola sorpresa anche a tutti coloro che stanno guardando la serie TV Hawkeye su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Manca poco all’arrivo al cinema di Spider-Man: No Way Home. Il 15 dicembre l’ultimo film della trilogia con Tom Holland farà il proprio esordio al cinema, almeno in Italia. Si porrà fine, dunque, alla lunga serie di speculazioni, ottenendo risposta all’annosa domanda: Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno nel film?

Spider-Man: No Way Home, scena iniziale

Come promesso tempo fan, il terzo film riparte esattamente da dove Far From Home si era interrotto. Il mondo ha appena scoperto l’identità di Spider-Man e la vita di Peter Parker non sarà più la stessa.

Una folla inizia ad accerchiare MJ, mentre Peter osserva incredulo la breaking news che lo riguarda. È accusato d’aver ucciso Mysterio, che sappiamo aver manipolato le sue riprese per trasformare il proprio rivale in un assassino. La ressa inizia a farsi pericolosa e Spidey deve correre in soccorso della sua fidanzata, volando tra i cartelloni di New York. Tra questi se ne intravede anche uno dedicato a Rogers: The Musical.

Un easter egg dedicato a Hawkeye, dove Clint Barton si ritrova nel primo episodio ad assistere a uno spettacolo di Broadway inerente la battaglia di New York. A livello temporale, dunque, le due produzioni sono ambientate nello stesso periodo. Oltre a questo, però, non dovrebbero esserci dei reali collegamenti sotto l’aspetto della trama.