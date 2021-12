Spider-Man: Un nuovo universo, titolo e prime immagini del sequel

Sony Pictures ha reso pubblici il titolo e le prime immagini del seguito del film d'animazione premio Oscar nel 2019. E sono immagini entusiasmanti. Leggi di più e guarda il video Condividi

Wow! Non ci può essere altra reazione davanti alle prime immagini del sequel cinematografico del film che ha rivoluzionato il concetto stesso di animazione, Spider-Man: Un nuovo universo (FOTO). Wow, perché nei due minuti e mezzo di Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), pubblicati insieme al titolo ufficiale del film da Sony Pictures al Brazil Comic Con (e che potete ammirare nel video in alto su questa pagina), si intravede il prologo della storia e, soprattutto, una spettacolare sequenza animata con magnifici disegni.

Cosa si vede nel teaser leggi anche Jackpot, nuovo film Sony dall’universo di Spider-Man Miles Morales è nella sua stanza, sdraiato sul letto che ascolta Sunflower di Post Malone e Swae Lee, già colonna sonora del primo film, quando all’improvviso un tunnel inter-dimensionale si apre sopra di lui mostrando il volto di Gwen Stacy. Gwen attraversa il varco per far visita a un Miles imbarazzatissimo dalla grande confusione della sua stanza e, forse ancora di più, da un quaderno di disegni in cui Gwen trova il suo ritratto. La chimica e l’intesa tra i due, però, è rimasta intatta, anche se Miles temeva di non rivedere più la ragazza. Gwen gli chiede di uscire, lui le dice di essere in punizione, lei si lascia cadere dalla finestra e, trasformatasi in Spider-Gwen, appesa al muro del palazzo col corpo parallelo al suolo, gli chiede: “Anche Spider-Man è in punizione?”.

NUOVE ANIMAZIONI SPETTACOLARI leggi anche Spider-Man – Un nuovo universo, un Uomo Ragno da Oscar Ok, divertente, bello, coinvolgente, ma il meglio viene dopo. Perché la sequenza successiva cambia stile di disegno e tecnica d’animazione, mostrando Spider-Man mentre cade in un tunnel inter-dimensionale per sbucare in un altro universo, nel mezzo del cielo di una metropoli con grandi strade sopraelevate che corrono tra i grattacieli venendo acciuffato in volo da un altro Spider-Man la cui identità non conosciamo. Il segnale evidente che Sony non ha abbandonato la strada della sperimentazione intrapresa col primo capitolo, premiato con l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019, e anzi, ha deciso di rilanciare la sfida.

UN SEQUEL DIVISO IN DUE CAPITOLI vedi anche Spider-Man: Un nuovo universo 2, attenzione al Multiverso: FOTO Il sequel, che come si intuisce dal titolo sarà diviso in due capitoli, avrà ancora una volta come protagonista Miles Morales (Shameik Moore), che insieme a Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) sarà trasportato in un altro universo nel quale entrerà in contatto con Miguel O’hara, Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Un personaggio che era già stato presentato nella scena post credit di Spider-Man: Un nuovo universo. Naturalmente, con loro e Gwen Stacy, ci saranno tanti altri Spider-personaggi e non potrà mancare un potente cattivo.