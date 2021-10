Spider-Man: Un nuovo universo 2, attenzione al Multiverso: FOTO

I numeri di retweet e condivisioni in poche ore delle foto diffuse via social media danno una misura dell'attesa da parte dei fan del secondo capitolo cinematografico di “Spider-Man: Un nuovo universo”, sequel del primo film d'animazione del 2018 diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Il dibattito sul nuovo film, la cui uscita in sala è prevista per il 7 ottobre 2022 , si arricchisce di due nuove immagini che dicono qualcosa sugli sviluppi della storia. Nella prima foto, una figura, che veste il riconoscibile costume di Spider-Man, contempla la vista della città di New York dall'alto; la seconda foto mostra il dettaglio dello stesso paesaggio riflesso sulla maschera del supereroe. La visione è pacifica oppure è preludio di una nuova incombente minaccia? Davanti a queste nuove anticipazioni, i fan hanno cominciato a battere le dita sulle tastiere avanzando ogni tipo di ipotesi ma tutto lascia pensare che, giunti a questo punto, ogni possibilità potrebbe farsi largo. La didascalia che correda le foto recita: “Guarda fuori e vedrai un Multiverso di possibilità davanti a te”. I fan della saga sono avvisati: quando si parla di Multiverso, crolla ogni convinzione. Non c'è certezza di chi si celi sotto l'iconico costume rosso e blu.

Il team stellare di autori e di producer del sequel

approfondimento

Per il nuovo capitolo sul grande schermo Sony Pictures Animation ha mescolato le carte e confermato uno dei registi del primo titolo, Peter Ramsey alla produzione esecutiva. La direzione del film è stata invece affidata alla triade composta da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, al lavoro su un copione scritto da Ramsey insieme a Chris Miller (anche lui produttore), con l'aiuto di David Callaham che è uno dei co-autori della sceneggiatura di “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” insieme a Destin Daniel Cretton che di quel titolo Marvel Studios era anche regista. La scorsa primavera i realizzatori avevano espresso la loro eccitazione per il 2022 e per questo prodotto in particolare, di cui non potevano rivelare molto se non che fosse davvero ricco di sorprese. “Spider-Man: Into The Spider-Verse 2”, titolo originale dell'opera, doveva essere pronto per il pubblico secondo le intenzioni iniziali, per aprile 2022, tempi che sono slittati in avanti a causa della pandemia di Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).