Spider-Man: Into the Spider-Verse, tre registi per il sequel del film

Tra i tre registi annunciati vi è anche un candidato agli Oscar 2021, co-regista di “Soul”, altra pellicola in corsa per gli Academy Awards Condividi:

È stato annunciato da “Variety” la scelta dei nuovi registi per il sequel di “Spider-Man: Un nuovo universo”. Si tratta di Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson e Kemp Powers. Quest’ultimo è candidato agli Oscar 2021 nella categoria Miglior sceneggiatura non originale, per il film “One Night in Miami”.

approfondimento Oscar 2021, le nomination Un titolo particolarmente atteso, che vedrà all’opera un trittico dietro la macchina da presa. Faranno il loro ritorno Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg per la produzione, dopo il successo agli Oscar del primo capitolo. Un passo indietro per quanto riguarda Peter Ramsey, regista del primo capitolo. Per lui un ruolo da produttore esecutivo. A lavorare sulla sceneggiatura si uniranno Phil Lord e Chris Miller a David Callaham, autore di “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”.

Chi sono i tre registi approfondimento Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina nel film Così come il primo, il sequel di “Spider-Man: Un nuovo universo” sarà un progetto davvero ambizioso. Joaquim Dos Santos ha lavorato in passato a svariati progetti, tra i quali “The Legend of Korra”, “Avatar: The Last Airbender” e “Voltron: Legendary Defender”. Justin K. Thompson è stato lo scenografo del primo “Spider-Verse”, ottenendo anche un Annie Award per il proprio lavoro. Ha inoltre ricoperto lo stesso ruolo in “Piovono polpette”. Per quanto riguarda Kemp Powers, è candidato agli Oscar 2021, come detto, ed è stato co-regista di “Soul”, altra pellicola in corsa per gli Academy Awards.