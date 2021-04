Secret Invasion, Olivia Colman nella serie Marvel con Samuel L. Jackson

Proseguono i lavori per lo sviluppo di una nuova serie Marvel, “ Secret Invasion ”, in arrivo su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW. Stando a quanto riportato da “The Hollywood Reporter”, ci sarebbe spazio nel cast anche per Olivia Colman . L’attrice premio Oscar starebbe concludendo le trattative con i produttori dello show. Si tratterebbe del suo debutto nel MCU, con un ruolo del quale non si ha alcuna informazione al momento.

Secret Invasion, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Nella serie a fumetti si svela un piano segreto portato avanti da un gruppo di Skrull. Questi sono in grado di mutare il proprio aspetto fisico, il che gli ha consentito di infiltrarsi per anni sulla Terra, spacciandosi per esseri umani.

Kevin Feige ha già spiegato come lo show prenderà una strada leggermente differente rispetto ai fumetti: “In questa serie vi erano più personaggi di quanti ce ne fossero in ‘Endgame’. Non rifaremo quello ma sarà una bella vetrina per Sam Jackson e Ben Mendelsohn. Il pubblico vi troverà gli stessi elementi di paranoia della serie ‘Secret Invasion’, che ha offerto ai fan un gran numero di colpi di scena fantastici. È questo il nostro obiettivo”.

Per poter appezzare la serie occorrerà attendere il 2022. Lo show farà il proprio esordio nel corso del prossimo anno, pur non avendo per ora una precisa data d’uscita. Nei mesi successivi al 2021 vi sarà spazio per altri quattro show già confermati:

L’ultima volta che il pubblico ha visto Nick Fury è stato durante la scena post credit di “Spider-Man: Far From Home”. Si scopre che in realtà Fury e Maria Hill non erano altri che Skrull, con Talos a interpretare il capo dello S.H.I.E.L.D., che in realtà è a bordo di una nave spaziale. Questo potrebbe segnare l’inizio della serie “Secret Invasion”.