Captain Marvel 2: nel film anche Ms. Marvel e Monica Rambeau

Per poter apprezzare il film occorrerà attendere l’11 novembre 2022. La serie TV invece uscirà verso fine 2021

Disney ha confermato il cast che prenderà parte a “Captain Marvel 2”, nella sezione dedicata durante gli Investor Day, che hanno dato il via a un gran numero di annunci. Inutile dire che il personaggio di Carol Denvers sarà ancora una volta interpretato da Brie Larson.

approfondimento Disney, tutti gli annunci dell’Investor Day Al suo fianco vi sarà Iman Vellani, che i fan potranno apprezzare dapprima in “Ms. Marvel”, serie TV annunciata per Disney+. Il suo personaggio è quello di Kamala Khan. Un chiaro esempio di come andranno a intrecciarsi costantemente le narrazioni tra serie TV e film. Chi ricorda la piccola Monica Rambeau? Ecco, è ormai cresciuta e pronta a reclamare un posto importante all’interno di svariati progetti.

approfondimento WandaVision, il trailer della serie TV Marvel Potrebbe infatti mostrare il proprio viso in “WandaVision”, interpretata da Teyonah Parris. Lo stesso dicasi per “Ms. Marvel” e, come detto, per “Captain Marvel”. In cabina di regia, per quanto riguarda la pellicola, ci sarà Nia DaCosta, nota per “Little Woods” e “Candyman”. Ecco l’annuncio proprio di DaCosta: “Ragazzi, so che si tratta di informazioni scioccanti e totalmente nuove, ma dirigerò ‘Captain Marvel 2’ e sono così dannatamente eccitata per questo”. Occorrerà però attendere un bel po’ prima di poter apprezzare la pellicola al cinema. Il piano di rilascio Disney è infatti alquanto ricco, sia per quanto concerne la Marvel che l’universo Star Wars. I fan dovranno avere pazienza fino all’11 novembre 2022.

Ms. Marvel, cosa sappiamo sulla serie TV approfondimento Disney, 10 serie TV Star Wars e Marvel Una delle serie TV annunciate da Disney è “Ms. Marvel” che, come spiegato, andrà a intrecciarsi con la narrazione cinematografica dell’MCU. Kevin Feige ha svelato le prime immagini dello show, che si mostrerà su Disney+ a partire dalla fine del 2021.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a dicembre Nel filmato rilasciato è possibile apprezzare svariati momenti del backstage, oltre a dare un primo sguardo a Iman Vellani, ovvero Kamala Khan. La sceneggiatura è stata realizzata da Bisha K. Ali e racconterà le avventure di una giovane teenager pachistana-americana. La futura eroina vive nel New Jersey e il pubblico potrà seguire la sua evoluzione nel corso degli episodi.