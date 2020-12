Star Wars, il nuovo film nel 2023. Harrison Ford torna Indiana Jones

Un nuovo film di Star Wars e il ritorno di Harrison Ford per l'ultima volta nei panni di Indiana Jones. Sono due tra gli annunci più importanti della Disney nel suo Investor Day , dove la compagnia ha reso noto il suo calendario delle uscite per i prossimi anni, dai film live action e di animazione al cinema alle serie tv in produzione. Tra i numerosi annunci arrivati, un gran numero di serie tv dell’universo Marvel Studios, di Star Wars e i nuovi film Pixar. Il nuovo film su Indiana Jones arriverà nel 2022 e sarà diretto da James Mangold.

Nuovo film e tante serie Tv per Star Wars

Il prossimo film di Star Wars sarà intitolato “Rogue Squadron”, uscirà alla fine del 2023 e sarà diretto dalla regista Patty Jenkins ('Wonder Woman'). Questo nuovo capitolo si svolgerà nel "futuro della galassia" e seguirà "una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita", ha rivelato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm. Patty Jenkins sarà la prima donna a dirigere un lungometraggio del franchise. Ma non solo: sono state annunciate anche diverse nuove serie ambientante nell’universo di Star Wars. La terza stagione di “The Mandalorian” arriverà a Natale 2021, e ci saranno due serie spin-off: “Rangers of the new republic” e “Ahsoka”. Ewan McGregor tornerà a interpretare Obi Wan Kenobi in una nuova serie dedicata al Cavaliere Jedi che vedrà anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Nel 2022 arriverà anche “Andor”, serie spin-off del film “Rogue One” dedicata al personaggio omonimo interpretato nella pellicola da Diego Luna. Arriverà infine anche una serie animata, “Bad Batch”.

Gli annunci sull’universo Marvel

L’universo Marvel vedrà l’arrivo di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, com Xochitl Gomez nei panni di America Chavez, che sarà ufficialmente collegato con Spider-Man 3. Nel 2021 arriverà anche la serie “The Falcon and the Winter Soldier”. Sempre nel 2021, a marzo, uscirà nei cinema “Black Widow”. Nel corso della serata è stato mostrato il primo trailer di “Loki”, che debutterà a maggio 2021. E poi_ Christian Bale interpreterà il villain Gorr il Macellatore di Dei in “Thor: Love and Thunder”, la conferma della lavorazione di “Black Panther 2”, ma senza un recast per il protagonista dopo la scomparsa di Chadwick Boseman. È stato ufficialmente annunciato anche un film dedicato ai Fantastici Quattro diretto da Jon Watts.

Gli annunci Pixar

Diversi anche gli annunci di Pixar. Arriva un prequel dedicato all’amato personaggio di Toy Story Buzz Lightyear., doppiato da Chris Evans. Il titolo sarà proprio “Lightyear” e sarà nei cinema nell’estate 2022. “Lightyear” sarà preceduto nell’estate 2021 da “Luca”, un nuovo film ambientato in Italia e diretto da Enrico Casarosa. “Turning Red” è il nuovo progetto del regista del cortometraggio vincitore dell’Oscar “Bao”, Domee Shi, ci presenta . Pete Docter ha presentato la protagonista Mei, un’adolescente che quando si eccita troppo, si trasforma in un panda rosso gigante. “Turning Red” arriverà nei cinema l’11 marzo 2022.