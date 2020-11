Star Wars, George Lucas e i piani originali per la Trilogia Sequel

I fan di “Star Wars” non hanno particolarmente apprezzato la trilogia sequel di J. J. Abrams. Se il primo capitolo è risultato una copia mal riuscita di “Episodio IV”, in seguito le cose non sono migliorate. Dalle scelte di sceneggiatura, ai colpi di scena, dalla gestione dei personaggi secondari alla modifica operata al personaggio di Luke Skywalker nel secondo capitolo. Tante le critiche da parte degli appassionati, che si sono sempre chiesti quali sarebbero stati i piani di George Lucas per questa fase della saga.

Un dubbio che trova risposta grazie a un’intervista di Lucas inclusa nel volume “The Star Wars Archives: Episodes I-II 1999-2005”, di Paul Duncan. Il celebre filmmaker ha affermato che il principale villain sarebbe stato il sith Darth Maul, tra i personaggi più iconici della saga e tra le figure ancora oggi amatissime della trilogia Prequel.

I fan lo hanno adorato in “Episodio I” e avrebbero di certo amato ritrovarlo in seguito. Nella trilogia sequel non sarebbe stato solo. Lucas aveva infatti intenzione di portare in scena anche Darth Talon, sua apprendista apparsa nella serie a fumetti.