Harrison Ford ricorda Sean Connery, suo padre in Indiana Jones

Dopo alcuni giorni d’attesa, sono infine giunte le parole di Harrison Ford in ricordo di Sean Connery, col quale ha condiviso il set di “Indiana Jones e l’ultima crociata”. Una pellicola nella quale il celebre attore scozzese interpreta suo padre, come Ford ricorda a “Variety”, alle cui pagine online ha affidato il proprio pensiero: “Era mio padre, non nella vita, ma in ‘Indy 3’. Non puoi davvero sapere cosa sia la gioia fino a quando qualcuno non decide di pagarti per portare Sean Connery nel sidecar di una motocicletta russa, che non fa che rimbalzare su una stradina di montagna sconnessa. Il tutto permettendoti di guardarlo dimenarsi per l’agitazione. Dio solo sa quanto ci siamo divertiti. Se ora è in Paradiso, spero davvero lì abbiano i campi da golf. Riposa in pace, amico caro”.