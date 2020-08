8/15

Ma è nello stesso anno che l’attore comincia la sua fortunata esperienza nel franchise Marvel, che gli regalerà la fama in tutto il mondo. Nel 2016 interpreta per la prima volta il supererore nero Black Panther in “Captain America – Civil War”. Saranno 6 i film in cui Boseman vestirà i panni di Black Panther nel franchise. (Foto WebPhoto)