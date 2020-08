Addio a Black Panther, l’attore Chadwick Boseman è morto a 42 anni

La carriera

Nato ad Anderson, in South Carolina, il 29 novembre 1976, debutta nel 2003 in un episodio della serie Squadra emergenza e ottiene poi il ruolo ricorrente di Nathaniel "Nate" Ray nel telefilm Lincoln Heights - Ritorno a casa. Sul grande schermo approda nel 2008 in The Express, e negli anni successivi partecipa ad altre pellicole a tema sportivo, tra cui 42 e Draft Day. Nel 2014 è protagonista del film biografico Get on Up - La storia di James Brown, basato sulla vita del "Re del Soul". Nell'ottobre del 2014 l'attore firma un contratto con i Marvel Studios per interpretare Black Panther in sei film, tra cui Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Recentemente è apparso in "Da 5 bloods" di Spike Lee e nel sequel di Black Panther, previsto per il 2022. Boseman è stato anche un commediografo e nel corso della sua carriera ha scritto, diretto e prodotto alcuni cortometraggi.