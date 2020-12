WandaVision, il trailer della serie TV Marvel

Un chiaro esempio è dato da “ The Falcon and the Winter Soldier ”. Proprio “WandaVision” dovrebbe inserire un concetto cruciale per la prossima fase: il multiverso. A occuparsi della regia è Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. La produzione ha avuto inizio lo scorso novembre con le riprese ad Atlanta. Spazio inoltre ad altre serie TV targate Marvel. Ecco le principali:

La sua uscita è stata rinviata al 15 gennaio 2021 su Disney+. Si tratta della prima serie prodotta direttamente dai Marvel Studios, che hanno dunque deciso di ampliare il raggio della propria narrazione in questa Fase 4, mostrando elementi cruciali per la trama narrata nei film attraverso gli show televisivi.

WandaVision, trama e cast

“Avengers: Endgame” ha posto fine a una fase chiave della narrazione Marvel, con l’addio di alcuni personaggi chiave, come Iron Man e Captain America. In attesa dei nuovi film, come “Spider-Man 3”, che ha già scatenato un grande hype tra i fan, ecco arrivare una serie TV che promette di cambiare le carte in tavola per sempre.

Le informazioni diffuse sulla trama sono ancora scarne ma qualcosa è trapelato nel corso dei mesi. Paul Bettany è pronto a tornare nei panni di Visione, così come Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff. L’elemento principale sarà dato però proprio dalla presenza dell’androide, ucciso da Thanos per ottenere la gemma dell’infinito.

La serie TV dovrebbe aprirsi con una Wanda irrimediabilmente depressa a causa della dipartita del suo vero amore. Stando alle indiscrezioni trapelate, una donna di nome Agatha la approccerà, offrendole un patto per riuscire a vivere nuovamente al fianco di Visione.

Viene così creata una dimensione parallela nella quale poter vivere serena, lontano da tutto e tutti. In questa versione della realtà Visione è ancora vivo e la coppia ha due figli. Agatha sarà proprio la loro vicina di casa, che intende tenerli d’occhio fino a quando i bambini non saranno cresciuti. A quel punto sarà pronta a uccidere Wanda. Eventi che dovrebbero svilupparsi rapidamente in questa dimensione, in una sola settimana.

Nel mondo reale invece l’agente dell’FBI Jimmy Woo, insieme con Darcy Lewis e Monica Rambeau (ormai cresciuta), proveranno a scoprire il più possibile su Agatha. In breve si ritroveranno risucchiati nell’universo fittizio creato dalla donna.

