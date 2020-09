She-Hulk, Tatiana Maslany protagonista della serie TV

Disney prosegue l’organizzazione delle produzioni di serie TV dedicate al mondo Marvel. Uno dei progetti è quello relativo al personaggio di She-Hulk, per il quale è stata individuata l’attrice protagonista: Tatiana Maslany. Si tratta di un’attrice canadese nota soprattutto per il suo ruolo in “Ophan Black”, serie per la quale ha vinto un Emmy. Di recente è stata inoltre impegnata sul set di “Perry Mason”, serie HBO disponibile nel catalogo Sky.

“She-Hulk” sarà una serie live-action che andrà a inserirsi nella narrativa già avviata dai tanti film giunti al cinema, lavorando sullo stesso piano narrativo di altri show in lavorazione: “The Falcon and Winter Soldier”, “WandaVision”, “Loki”, “Moon Knight” e “Ms. Marvel”.