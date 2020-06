Il prossimo cattivo dei film Marvel potrebbe essere Starfox

Chi è Starfox

approfondimento

Starfox è un personaggio dei fumetti, creato da Mike Friedrich e Jim Starlin pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione è in Iron Man (prima serie) n. 55 come breve cameo, ma il vero e proprio esordio lo fece sul n. 27 della serie di Capitan Marvel, dove aiutò i Vendicatori e Mar-Vell a combattere il suo malvagio fratello Thanos. Il suo vero nome è Eros ed è fratello, come abbiamo già scritto di Thanos, a cui però non somiglia molto. Ha un aspetto umano, un buon carattere. al contrario del fratello che è invece violento e perfido. E' inoltre dotato di un invecchiamento molto lento e di una forza e resistenza sovrumani. Inoltre è in grado di volare e il suo corpo è dotato di un’aura invisibile che gli permette di sopravvivere in assenza d’aria per circa un’ora.