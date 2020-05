La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche inglesi il 28 ottobre 2020 , una settimana prima rispetto all’uscita sul suolo a stelle strisce, al momento fissata per il 6 novembre. La nuova data ha quindi fatto ipotizzare ai fan un’uscita parallela anche nel mercato italiano, nonostante al momento non siano arrivate conferme o notizie a riguardo. Non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.

Black Widow: le informazioni sulla pellicola

Black Widow è il ventiquattresimo film dell’Universo cinematografico Marvel e il primo della Fase Quattro dopo la chiusura della precedente saga con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far from Home, entrambi campioni di incassi al box office con più di due miliardi e mezzo e oltre e un miliardo di dollari.

Black Widow, diretto da Eric Pearson, apre appunto la nuova fase composta dai successivi titoli: The Eternals, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, il sequel di Spider-Man: Far from Home, Thor: Love and Thunder e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'attrice (FOTO) torna quindi a rivestire i panni di Natasha Romanoff, ovvero la Vedova Nera, uno dei personaggi più amati nel mondo dell’intrattenimento. Nel cast anche Florence Pugh e David Harbour.



Scarlett Johansson è reduce da un periodo di straordinari successi, tra i quali una nomination agli Academy Awards come “Miglior attrice non protagonista” per Jojo Rabbit e una candidatura ai Golden Globe come “Miglior attrice in un film drammatico” per Storia di un matrimonio.