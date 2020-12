Disney annuncia 10 serie TV Star Wars e Marvel

Spazio inoltre a Donald Glover nei panni di “ Lando ”, così come accaduto in “Solo – A Star Wars Story”. Potrebbe dunque essere un sequel del film dedicato al giovane Han Solo, o soltanto uno spin-off.

Rosario Dawson tornerà nei panni di “ Ahsoka ” in una serie TV live action interamente dedicata all’amato personaggio. Stando alle ultime anticipazioni, lo show potrebbe concentrarsi sulla ricerca di Thrawn da parte della mitica Togruta, così come visto in “The Mandalorian 2”.

In “Rangers of the New Republic” ci sarà invece spazio per le avventure degli sceriffi della Nuova Repubblica. Basti pensare a Cobb Vanth e Cara Dune. Dalla nuova all’Alta Repubblica con “The Acolyte”, che potrebbe mostrare al grande pubblico le ultime fasi della Repubblica destinata a soccombere. Il pubblico già spera di poter intravedere Darth Plagueis.

Nell’universo di Star Wars hanno un ruolo cruciale i droidi, come i fan ben sanno. Molto spesso riescono a occupare un ruolo speciale nel cuore degli spettatori. È proprio ciò che la Disney spera accada con “A Droid Story”. Da non sottovalutare inoltre le sperimentazioni di “Visions”, serie di corti antologici in stile anime.