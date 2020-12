Alien, annunciata la serie tv: Ridley Scott forse produttore esecutivo

In lavorazione una serie TV dedicata ad “Alien”, con lo xenomorfo che gira sulla Terra in un futuro non molto distante

Non soltanto serie TV e film dedicati al mondo di Star Wars e della Marvel. Durante l’Investor Day della Disney hanno trovato spazio anche altri progetti che di certo hanno destato l’attenzione del grande pubblico. Basti pensare allo show dedicato al franchise di “Alien”.

approfondimento Disney, tutti gli annunci dell’Investor Day Un progetto di cui si rumoreggia ormai da tempo, annunciato finalmente da John Landgraf, Chairman di FX Network e FX Productions. Un via libera che segna un cambio di rotta da parte di Disney, che aveva fronteggiato forti critiche da parte di pubblico e addetti ai lavori per quanto concerne i contenuti dedicati a un pubblico adulto. Ostacolo superato grazie al nuovo canale Star. Alle spalle del progetto ci sarà Noah Hawley, che in molti conoscono per “Legion” e “Fargo”. Una vera e propria garanzia per i fan. Hawley coinvolgerà la sua casa di produzione, 26 Keys, mentre sul fronte Ridley Scott non vi sono altro che rumors. Il regista, così come la sua Scott Free (casa di produzione), non è ancora parte del team di produzione, almeno ufficialmente. Sembra però essere dato per certo dagli addetti ai lavori. Le trattative tra le parti sarebbero infatti in fasi molto avanzate. Stando alle dichiarazioni di Landgraff, la serie TV mostrerà lo xenomorfo sulla Terra, per uno show che sarà ambientato cronologicamente in un futuro non molto distante dal nostro presente.