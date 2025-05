Niccolò Fabi, Libertà negli Occhi non è solo un album, è un viaggio

Il nuovo album di Niccolò Fabi ha un titolo poetico, che potrebbe essere uscito da un racconto di Dino Buzzati. Si compone di nove canzoni, scritte tra Roma e il Lago dei Caprioli di Pellizzano, in provincia di Trento, Libertà negli Occhi . Da sempre molto legato al Trentino Alto Adige e alle sue montagne (è uno dei grandi protagonisti de I Suoni delle Dolomiti ), Niccolò ha scelto il Lago dei Caprioli (località Fazzon, Val di Sole) come luogo in cui vestire le sue canzoni e giocare a sperimentare insieme ai 6 compagni di viaggio che ha voluto al suo fianco per la realizzazione di questo nuovo progetto: Roberto Angelini , cantautore e suo ventennale compagno di musica; il cantautore Alberto Bianco e il batterista Filippo Cornaglia , con cui condivide il palco e collabora da quasi 10 anni; Emma Nolde , nuova perla del cantautorato italiano; Cesare Augusto Giorgini , cantautore e producer conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini; e Riccardo Parravicini , sound engineer a cui si accompagna da più di 15 anni.

LA TRACKLIST DELL'ALBUM E IL TOUR

Tutti insieme, lontani dalla frenesia, dai doveri e le responsabilità del quotidiano "con il desiderio unico di fotografare un momento di felicità, un momento in cui la libertà si cristallizza in un tempo presente, puro e senza scelte, come quello dei bambini".

Libertà negli occhi” è il risultato di una vera e propria residenza artistica. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco; trascorrendo 10 giorni in un luogo sperduto tra le montagne, di fronte ad un lago ghiacciato circondato dalla neve, e trasformando un grande sala, tutta in legno con una vetrata immensa, in uno studio di registrazione con un universo di strumenti con cui sperimentare e divertirsi creando e suonando insieme: "Libertà è anche un modo di guardare le cose e indirizzare la propria esistenza. Parafrasando quello che pensano i motociclisti prima di entrare in curva, la vita va dove va il tuo sguardo", commenta Niccolò. La tracklist di Libertà negli occhi è Alba, L'amore capita, Acqua che scorre, Nessuna battaglia, Casa di gemma, Chi mi conosce meglio di te, Custodi del fuoco, Libertà negli occhi e Al cuore gentile. Ringraziato Trentino Marketing, APT Val di Sole e Comune di Pellizzano per il contributo e la collaborazione, ecco ledate del tour.



4 ottobre - ISERNIA - Auditorium 10 settembre 1943

9 ottobre - RAVENNA - teatro alighieri

11 ottobre - MILANO - Teatro Arcimboldi

13 ottobre - BOLOGNA - Europauditorium

15 ottobre - TORINO - Teatro Colosseo

20 ottobre - PADOVA - Gran Teatro Geox

25 ottobre - ASSISI (PG) - Teatro Lyrick

26 ottobre - PESCARA - Teatro Massimo

4 novembre - NAPOLI - Teatro Augusteo

5 novembre - BARI - Teatro Team

7 novembre - CATANIA - Teatro Metropolitan

8 novembre - PALERMO - Teatro Golden

11 novembre - UDINE - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

12 novembre - PARMA - Teatro Regio

14 novembre - LUGANO (CH) - Palazzo dei Congressi

16 novembre - LIVORNO - Teatro Goldoni

17 novembre - FIRENZE - Teatro Verdi

19 novembre - ROMA - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

20 novembre - ROMA - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone