La possibile scaletta del concerto di Olly a Roma

Sono attesi per questa sera e per domani sera, 13 e 14 maggio 2025, i concerti di Olly a Roma presso l’Atlantico.



Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 è tornato, più carico che mai, con il suo tour "Lo rifarò, lo rifaremo", un’avventura musicale on the road che prosegue con tappe in tutto il Paese. Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston e il sold out delle prime date invernali, il cantautore e rapper di Genova continua a emozionare il suo pubblico con una serie di concerti che portano la sua musica nei principali club italiani. Un tour che non solo celebra la sua carriera, ma anche l’album Tutta vita (2024), certificato doppio Disco di Platino. Scopriremo tutte le canzoni che probabilmente canterà stasera e domani sera, nei due concerti attesi nella Capitale, nell’ultimo paragrafo di questo articolo, in fondo a questo pezzo.

Un tour che attraversa l'Italia Il "Lo rifarò, lo rifaremo tour" ha iniziato il suo cammino con un successo strepitoso, registrando sold out in tempo record per ogni data. Il tour, organizzato da Magellano Concerti, è una celebrazione del percorso artistico di Olly, che continua a conquistare sempre più fan. Dopo i trionfi delle prime date, che hanno visto il cantautore esibirsi nelle principali città italiane, le prossime tappe del tour includono Bologna, Roma, Firenze, Padova e Molfetta, dove il rapper e cantautore genovese continuerà a sorprendere il pubblico con performance straordinarie. Ogni concerto è una nuova occasione per immergersi nell'universo musicale di Olly, un viaggio che tocca diverse tappe del suo repertorio e delle sue esperienze artistiche.

Un live che emoziona e coinvolge Lo spettacolo di Olly è molto più di un semplice concerto: è un'esperienza unica che coinvolge il pubblico in ogni sua sfumatura. La setlist è strutturata come un vero e proprio viaggio attraverso le diverse fasi artistiche dell'artista. Il rapper ligure alterna brani tratti dal suo ultimo album Tutta vita a pezzi dei suoi dischi precedenti, creando una fusione perfetta di energia e profondità. Ogni canzone è accompagnata da momenti acustici, che offrono un'ulteriore dimensione intima allo spettacolo. Il risultato è un live che non lascia indifferenti, capace di toccare le corde emotive del pubblico, mantenendo però sempre alta l'adrenalina. La scenografia del tour è altrettanto suggestiva, con un palco essenziale ma dinamico, arricchito da luci e visual che alternano atmosfere teatrali, immagini dei suoi brani diventati ormai slogan generazionali e disegni fatti a mano dallo stesso Olly. Oltre agli aspetti musicale e scenografico, il tour di Olly si distingue per la forte componente di condivisione con il pubblico. Ogni momento del concerto è pensato per creare una connessione autentica e diretta con i fan. Anche nei brani più malinconici, Olly riesce a trasmettere un forte senso di appartenenza, facendo sentire ogni spettatore parte di qualcosa di più grande. Il palco non è solo uno spazio di performance, ma diventa il luogo dove il cantautore e il suo pubblico si incontrano, uniscono le voci e vivono insieme ogni singola emozione. La partecipazione attiva del pubblico, che canta le canzoni a squarciagola, è una testimonianza della potenza della musica di Olly e di quanto le sue parole siano in grado di toccare il cuore di chi le ascolta.

Scaletta del concerto: viaggio tra passato e presente Ogni concerto di Olly è una vera e propria festa per i fan, che possono godere di una scaletta ricca e variegata. Lo show spesso si apre con È festa, brano che dà il via anche al secondo album del cantautore, Tutta vita. Subito dopo, la performance potrebbe proseguire con L'anima balla, una canzone che Olly ha presentato al Sanremo Giovani 2022, e con Una vita, una traccia che apre il disco precedente. Il ritmo sale con Gira, il mondo gira e A squarciagola, brano che esplora i momenti di smarrimento e vulnerabilità. La parte centrale del concerto regala emozioni contrastanti: brani come Quei ricordi là e Bianca portano un sorriso, ma nascondono al loro interno una forte componente emozionale, mentre con L'amore va il cantautore regala al pubblico un momento di intimità. I momenti di energia tornano con Polvere, il brano con cui Olly ha partecipato al Festival di Sanremo, e con Un'altra volta, che fa ballare e scatenare i fan. Il concerto prosegue con Paranoie, una canzone dal sound urban e dalla forma più parlata, che porta il pubblico in una riflessione personale. Subito dopo, il concerto entra in una fase più acustica con l'ingresso di un tavolo e sgabelli sul palco, dove Olly e Juli si esibiscono in un'intima sessione dal vivo. La sezione acustica è un momento che regala al pubblico la possibilità di entrare nel processo creativo di Olly, dove le parole e la musica diventano più intime e personali.

Le ultime canzoni della serata: un finale epico Per ciò che concerne le ultime tracce della scaletta, solitamente sono tra le più amate dai fan. Devastante, ormai diventata un inno generazionale, chiude la parte centrale del concerto, per poi passare a Menomale che c'è il mare, una canzone che ha riscosso enorme successo dopo la sua esibizione a Sanremo. Il concerto si conclude con un'atmosfera di festa e gratitudine, con Olly che, insieme al suo pubblico, celebra i successi di una carriera che sta continuando a crescere senza sosta.