Olly, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Nuovo appuntamento live con il tour completamente sold out di Olly . Il giovane artista ligure sarà in concerto all’ Estragon di Bologna , ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.

Approfondimento Olly in concerto a Milano, biglietti sold out in mezz'ora: nuova data

Nel frattempo, Olly (FOTO) ha festeggiato il triplo disco di platino per il suo ultimo album Tutta vita, uscito nell’ottobre dello scorso anno. Successo straordinario anche per Balorda Nostalgia, brano vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti, la canzone è rimasta in vetta alla classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia per molte settimane.