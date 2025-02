Sanremo 2025, la classifica e il vincitore della serata cover

Introduzione

Venerdì 14 febbraio, nella serata dedicata alle cover, si sono esibiti tutti i 29 cantanti in gara. Alcuni hanno duettato tra loro, altri hanno portato cantanti, cantautori, musicisti e performer. Al voto finale hanno concorso il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). La classifica, col suo vincitore, non inciderà tuttavia sulla classifica finale di sabato 15 marzo, giorno in cui verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2025.