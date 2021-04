Loki: trailer, trama e cast della nuova serie tv Marvel su Disney+

Prosegue l’interconnessione tra cinema e TV dopo i successi di “ WandaVision ” e “ The Falcon and the Winter Soldier ”. La fase 4 del MCU ha ampliato il proprio raggio, portando a una netta riduzione dei tempi d’attesa tra un arco narrativo e l’altro, generando un ricco calendario di serie e film.

“Avengers: Endgame” non ha risposto a tutte le domande dei fan. Una di queste è: che fine ha fatto Loki? Il fratello di Thor era stato ucciso da Thanos in “Avengers: Infinity War” ma la sua linea temporale è stata alterata nella pellicola successiva. Tornati nel passato per recuperare le Gemme dell’Infinito, gli Avengers hanno offerto al personaggio di Hiddleston la chance di volatilizzarsi nel nulla grazie al potere del Tesseract . Lo show spiegherà dove sia finito l’amato personaggio, presentando una vasta gamma di nuovi personaggi.

Loki, trama e cast

Presente nel catalogo Disney+, visibile anche su Sky Q, dall’11 giugno 2021, “Loki” vanta una struttura particolare. Non è una serie TV convenzionale, dal momento che non vi sono vere e proprie divisioni tra un episodio e l’altro. Si tratta, piuttosto, di un film suddiviso in sei parti. Qualcosa che i fan hanno già potuto sperimentare in “The Falcon and the Winter Soldier”.

Ad affiancare Tom Hiddleston c’è Owen Wilson. Questi interpreta il personaggio di Mobius. Si tratta di un funzionario di livello intermedio dell’Agenzia per la variazione temporale. Un uomo grigio e ordinario, all’apparenza, se non fosse per il lavoro decisamente fuori dal comune che compie. Lo show promette, però, di rivelarne aspetti inattesi.

Il suo obiettivo primario è quello di riportare ordine nel caos temporale generato da Loki grazie alla sua fuga in “Avengers: Endgame”. Spazio inoltre per Gugu Mbata-Raw, che interpreta Ravona Renslayer, braccio penale dell’Agenzia. Wunmi Mosaku è invece B-15, braccio armato. Ecco altri membri del cast:

Sasha Lane

Sophia Di Martino

Richard E. Grant

Per quanto concerne la trama, Loki si ritrova imprigionato all’interno dell’Agenzia per la variazione temporale. I suoi membri hanno dell’aiuto del dio dell’inganno per rimettere ordine laddove è stato generato il caos. Affiancato da Owen Wilson, Tom Hiddleston viaggerà liberamente nel tempo senza alcun limite, sfruttando il potere del Tesseract.

Epoca dopo epoca, avventura dopo avventura, questa strana coppia proverà a intervenire su un gran numero di eventi cruciali, così da riportare il giusto ordine. I fan ritengono però che possa esserci spazio per un altro Loki, appartenente a una differente dimensione. Questi potrebbe essere interpretato da Richard E. Grant e incarnare la “versione classica” del personaggio. Un Loki totalmente malvagio e principale villain della serie. Al momento, però, non sono altro che supposizioni.