The Essex Serpent, Tom Hiddleston nel cast della serie tv

Tom Hiddleston nel cast dell'adattamento del romanzo di Sarah Perry in qualità di co-protagonista assieme a Claire Danes, che ha preso il posto di Keira Knightley

Prosegue il casting di “The Essex Serpent”, una delle nuove serie TV targate Apple, con l’aggiunta di Tom Hidleston al progetto. Un processo alquanto complesso, considerando i ritardi accumulati a causa della pandemia di Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ciò ha portato all’addio di Keira Knightley. Gli impegni in calendario erano divenuti inconciliabili. Un passo indietro sorprendente, considerando come l’attrice avrebbe non soltanto lavorato dinanzi alla macchina da presa ma, al tempo stesso, preso parte al gruppo delle produttrici, al fianco della regista Clio Barnard, la sceneggiatrice Anna Symon, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning ed Emile Sherman.

Al posto di Knightley è stata scelta Claire Danes, interprete di Cora, protagonista dell'adattamento del romanzo di Sarah Perry. Riprese previste per la fine del 2020 e posticipate. A breve però dovrebbero iniziare i lavori sul set.

Entrambi i protagonisti vantano una certa esperienza in ambito televisivo, anche se le rispettive carriere li hanno condotti a lavorare principalmente al cinema. Il nome di Claire Danes sarà per sempre collegato a quello di Carrie Mathison, protagonista di "Homeland – Caccia alla spia". Per quanto riguarda Tom Hiddleston, particolarmente apprezzata la sua prova in "The Night Manager", al fianco di Hugh Laurie. Il suo progetto più ambizioso è però in arrivo. Si tratta di "Loki", show inserito nella Fase 4 del MCU, in arrivo l'11 giugno 2021.