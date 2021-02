Lo show verrà caricato su Disney + dopo la conclusione di “The Falcon and the Winter Soldier”. Cosa è accaduto a Loki dopo “Avengers: Endgame”?

approfondimento

Lo show sarà proposto, ovviamente, su Disney+, così come “WandaVision”, a partire dall’11 giugno 2021. Seppur non ancora ufficiale, la serie sarebbe già stata confermata per una seconda stagione. Tutto ciò lascia pensare che vi sia una trama ben connessa al resto della produzione cinematografica e televisiva Marvel, che rende cruciale il ruolo di Loki.

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare uno dei personaggi più amati della saga, data la sua indole. La distribuzione avverrà poco dopo la conclusione di “The Falcon and the Winter Soldier”. Va realizzandosi, dunque, il progetto della Disney. Serie dopo serie, aumenta il volume del catalogo di produzioni originali, dando inizio alla battaglia contro Netflix e Amazon Prime Video.