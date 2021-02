The Falcon and The Winter Soldier, il trailer della serie TV

Tanti i progetti Disney per quanto riguarda gli universi Marvel e Star Wars. Numerose le serie TV che arriveranno, con il pubblico che ha già dimostrato d’apprezzare show come “The Mandalorian” e “WandaVision”. La speranza del colosso è di ottenere un risultato simile con “The Falcon and The Winter Soldier”.

Inizialmente questo titolo avrebbe dovuto lanciare la Fase 4 del MCU ma, dati i ritardi dovuti al coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), si è optato per un lancio anticipato di “WandaVision”. Sono così state completate le riprese degli episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan , ovvero Falcon e Winter Soldier.

La serie farà il proprio debutto su Disney+ il prossimo 19 marzo 2021 , con quasi un anno di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente. Una serie adrenalinica, che punta tutto sull’impatto visivo delle tante scene d’azione. Lo rende più che chiaro il trailer diffuso durante il Super Bowl. Sam Wilson e Bucky Barnes all’opera in questo mondo post “Avengers: Endgame”, che costringe tutti gli eroi a fare i conti con alcune perdite dolorose. Peter Parker deve superare la morte di Iron Man, così come Wanda prova ad andare avanti senza Visione. Lo stesso dovranno fare i due protagonisti della serie, che si muovono all’ombra di Captain America.

The Falcon and The Winter Soldier, trama e cast

Nella parte conclusiva di “Avengers: Endgame” si vede il passaggio di consegne da Captain America a Falcon. Sam Wilson ha ricevuto lo scudo ma, come dichiarato dall’attore Anthony Mackie, ciò non fa di lui automaticamente il nuovo Captain America. Tutto lascia pensare come questo sarà uno dei temi degli episodi della prima stagione.

Un’eredità difficile da gestire, il che genera un senso di inadeguatezza in Sam. L’unico che può aiutarlo in tutto questo è Bucky. In una parte del trailer, che mostra alcuni siparietti comici tra i due protagonisti, si vedono Falcon e Winter Soldier prendere parte a una sorta di terapia di coppia. Probabilmente il Governo americano vuole essere sicuro che i due possano di fatto collaborare.

La coppia di eroi si ritroverà a fare i conti con una vecchia conoscenza. Si tratta di Helmut Zemo, interpretato da Daniel Bruhl. L’ex colonnello delle forze speciali di Sokovia ha già provato una volta a distruggere gli Avengers e ora è pronto a dichiarare guerra a chiunque possegga abilità speciali. Dopo aver ucciso il padre di Black Panther, la sua sete di vendetta non si è ancora placata.

Ecco il cast principale della serie: