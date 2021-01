The Mandalorian, il coordinatore degli stunt racconta tutti i segreti

Ryan Watson si occupa di gestire gli stuntman sul set della serie TV e ha parlato della sfida più grande, ossia quella di rendere armoniche le azioni dei duelli con la recitazione degli attori. Senza tralasciare i retroscena delle sequenze più impegnative, comprese quelle dei combattimenti con le spade laser

Il coordinatore degli stuntman della serie televisiva The Mandalorian ha raccontato cosa si cela dietro alle scene più difficili dello show, ossia le sequenze di combattimenti concitati e i duelli con le spade laser.

Ryan Watson l’ha rivelato poche ore fa all’Hollywood Reporter, dichiarando che il più grande sforzo è stato quello di dare credibilità a molte scene d’azione della serie TV prodotta da Lucasfilm e distribuita sulla piattaforma streaming di Disney+. Il numero delle sequenze che inscenano battaglie, duelli, combattimenti ed esplosioni è elevatissimo, in entrambe le stagioni. Tutte queste scene hanno richiesto un enorme sforzo nonché un’incredibile abilità di coloro che si celano dietro ai protagonisti: gli stuntman, appunto, quella categoria di acrobati professionisti specializzati in cadute rovinose, salti, tuffi e in generale in scene pericolose che il cinema utilizza al posto degli attori.



La grande sfida: “ricucire” le azioni concitate degli stuntman alla recitazione degli attori

approfondimento The Mandalorian: quale sarà il futuro di Baby Yoda? Il coordinatore degli stuntman Ryan Watson durante l’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter ha sottolineato che la parte più difficile del suo lavoro è quella di legare le scene di azione degli stunt a quelle di recitazione degli attori.

Dare un senso di continuità alla storia non basta: anche il ritmo e la fluidità devono essere ben presenti, pena il venir meno della credibilità.

“Puoi allenare e ripetere le mosse in maniera perfetta ma devi avere sia un sostegno recitativo sia l’intensità che avresti in un combattimento perché altrimenti queste due cose da sole non serviranno a niente. Hai un costume addosso e tante telecamere puntate su di te da varie angolazioni. È una cosa davvero difficile riuscire a unire interpretazione della scena e coreografia. Bisogna saper fare tutto il possibile per collegare le due cose e rendere realistici i movimenti”, ha rivelato Ryan Watson all’Hollywood Reporter.



La sequenza più impegnativa di The Mandalorian

approfondimento The Mandalorian 2: ecco il nuovo teaser della serie Disney Alla domanda su qual è stata la scena più difficile per gli stunt, il coordinatore Ryan Watson non ha avuto alcun dubbio. E nessuna esitazione: “La sequenza più impegnativa è stata nell’episodio 7 della seconda stagione, quando si susseguono una serie di combattimenti corpo a corpo su un trasporto che si muove”.

Ma non solo i duelli corpo a corpo hanno duramente messo alla prova i professionisti acrobati sul set di The Mandalorian: pure quelli con le spade laser hanno dato non poco filo da torcere agli stuntman, come ha rivelato Watson.