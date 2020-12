The Mandalorian, quale sarà il futuro di Baby Yoda?

L’emozionante finale della seconda stagione di “The Mandalorian” ha scatenato una miriade di commenti sul web da parte dei fan di vecchia data di “Star Wars” e di chi si è avvicinato alla saga negli ultimi anni, grazie alla trilogia di J. J. Abrams e questo titolo Disney +. È bene sottolineare come, da qui in poi, si sia in territorio Spoiler Alert .

Se c’è qualcosa che la seconda stagione di “The Mandalorian” ha reso chiaro, è che la Disney è pronta a intersecare differenti trame, così come fatto dall’MCU, sfruttando film e serie TV per offrire un vasto universo narrativo, come accaduto in precedenza con i romanzi, canonici e legends. L’addio tra Din Djarrin e Grogu , con la comparsa di Luke Skywalker, ha infatti rafforzato l’intreccio della trama della serie TV con quella dei film.

Chiunque non avesse ancora visto le serie animate “ Star Wars: The Clone Wars ” e “ Star Wars: Rebels ” è corso a farlo, così da avere una visione più chiara su alcuni personaggi. Basti pensare ad Ahsoka Tano e Bo-Katan. Disney ha poi annunciato ben 10 serie TV a tema Star Wars, che andranno a mostrare le avventure di singoli protagonisti o gruppi.

Lentamente ci si avvicinerà agli eventi di Episodio VII, spiegando l’ascesa del Primo Ordine, mostrando qualcosa in più sul personaggio di Snoke e collegandosi a Leia, Han Solo, Luke e Ben Solo, ovvero Kylo Ren.

The Mandalorian, la teoria su Kylo Ren

In queste ore sul web si fa un gran parlare di Kylo Ren, che potrebbe ritrovarsi sulla strada di Grogu. Inutile dire che i fan temono per le sorti di quello che per un anno e più è stato definito da tutti come Baby Yoda.

In questa fase Luke è impegnato ad addestrare una nuova generazione di giovani Jedi. Ciò vuol dire accettare di prendere sotto la propria ala anche suo nipote, Ben Solo. Questi è però corrotto dal lato oscuro. Snoke ha presa su di lui come Palpatine l’aveva su Anakin. Come spiegato ne “Gli ultimi Jedi”, la conversione in Kylo Ren ha inizio con il massacro degli allievi di Luke.

I fan temono dunque che Grogu fosse lì e sia stato ucciso dalla furia di Ben. Tra i due eventi, l’addio a Din Djarrin e la distruzione del nuovo tempio Jedi, intercorrono circa 20 anni. Non si tratta dunque di un rischio immediato e forse neanche preso in considerazione nella terza stagione di “The Mandalorian” (a meno di un salto temporale).

Vi è però una frase di Luke, rivolto a Rey, che accende la speranza e pone le basi per una storyline particolare: “Quando mi ripresi, il tempio bruciava. Lui era svanito con alcuni dei miei studenti e aveva massacrato gli altri”. È possibile che, dopo l’Ordine 66, Grogu sia riuscito a scampare anche a questo secondo massacro, a opera del nipote di Dart Vader. Ciò aprirebbe però le porte a un futuro di conflitto in lui, tra luce e lato oscuro.