The Mandalorian 2, ecco il nuovo teaser della serie Disney

Il 30 ottobre arriverà su Disney+ la seconda stagione di “The Mandalorian”. Ecco cosa sappiamo sui nuovi episodi

Si avvicina sempre più la messa in onda di “The Mandalorian 2”, che farà il proprio esordio su Disney+ il 30 ottobre 2020. I fan avranno così modo di vedere almeno il primo episodio, considerando la strategia della major, che dovrebbe operare come per la prima stagione, con un solo episodio alla settimana. Intanto è stato diffuso online un nuovo teaser, che propone in un minuto un misto di sentimenti e grande azione. “The Mandalorian” conferma il proprio stile anche nella seconda stagione, che promette d’esaltare i fan e legarli allo show ancor di più. I protagonisti saranno ancora il Mandaloriano, ormai divenuto un ricercato, e il bambino, conosciuto nel mondo come Baby Yoda ormai.

Il Mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal, avrà bisogno di alleati per riuscire nella propria impresa, ovvero riportare a casa il piccolo che è al suo fianco. In tanti vorrebbero riuscire a rapirlo ma, dopo averlo salvato da un triste destino, il cacciatore di taglie si dice ormai pronto a qualsiasi cosa pur di riportarlo dai suoi cari. Ciò vuol dire però individuare gli ultimi cavalieri Jedi nella galassia, affidando a loro il bambino dagli incredibili poteri. La Forza scorre forte dentro di lui, come più volte dimostrato nella prima stagione. Al fianco del protagonista anche Cara Dune (Gina Scarano) e Greef Karga (Carl Weathers). Ritornano i vecchi alleati, che dovranno fronteggiare, insieme con il Mandaloriano, Moff Gideon, villain dello show interpretato da Giancarlo Esposito.

"Ovunque vado, lui viene con me". Questa è l'unica certezza del Mandaloriano, che porta avanti il proprio viaggio, battaglia dopo battaglia, incrociando nuovi personaggi, che sono in realtà vecchie conoscenze per gli amanti di "Star Wars". Spazio a Temuera Morrison, che tornerà a vestire i panni di Boba Fett, dopo aver interpretato il padre ne "L'attacco dei cloni". Rosario Dawson sarà invece Ahsoka Tano. Si tratta di una temibile guerriera Jedi. Un personaggio presentato nella serie animata "Star Wars: The Clone Wars". Era al tempo una padawan di Anakin Skywalker. Altri ingressi nel cast, rappresentati da Timothy Olyphant e Michael Biehn. Attori noti agli amanti del mondo televisivo e cinematografico, i cui personaggi non sono però stati svelati. Non resta dunque che attendere che tutti gli episodi di "The Mandalorian 2" vengano caricati online.