Le serie TV in arrivo dopo lo stop per il coronavirus

7/11 @The CW

Il cast di “Riverdale” è tornato sul set per la quinta stagione. Vi saranno tre episodi in grado di collegare la nuova stagione con la quarta, rimasta in parte in sospeso, per poi offrire al pubblico un salto temporale. Lo show è atteso per gennaio 2021, anche se voci di corridoio sostengono come la produzione stia preparando il lancio del primo episodio per dicembre 2020.

Riverdale, il cast della quarta stagione della serie tv