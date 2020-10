The Witcher 2, Henry Cavill pubblica le prime foto di Geralt

Grande attesa per “The Witcher 2”, che attualmente vede gli attori impegnati sul set, dove lavoreranno ancora per mesi. Se l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) sta comportando un gran numero di rinvii in termini di date d’uscita al cinema, lo stesso non si può dire per la fase produttiva.

Il quantitativo di progetti in corso sui set di tutto il mondo è incredibile, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, da “The Batman” ai nuovi sequel di “Avatar”, fino alla serie TV de “Il Signore degli Anelli”. Il vero problema è dato dalla distribuzione, considerando come lo stato attuale faccia prevedere introiti ridotti. È per questo che titoli come “Dune”, “No Time To Die” e “Fast & Furious 9”, tra gli altri, sono stati nuovamente rinviati.

Nessun problema si pone in tal senso per quanto riguarda le piattaforme digitali, che continuano non solo a produrre, ma anche a caricare tutto il proprio materiale online. Nessun ulteriore problema all’orizzonte per “The Witcher 2” dunque, con cast e troupe che lavorano nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

Henry Cavill ha intanto deciso di pubblicare un post che offre ai fan le prime foto di Geralt della nuova stagione, esaltando gli appassionati e aumentando a dismisura i livelli di hype per gli episodi che verranno.