Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Il nuovo dpcm con le misure anti Covid arriverà solo dopo il confronto con le Camere in programma oggi 6 ottobre (quando il ministro Speranza illustrerà le misure) e un nuovo passaggio con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province. Per quanto riguarda lo stato di emergenza l'orientamento resta quello di prorogarlo al 31 gennaio. Poi si procederà, come nella prima fase dell'epidemia, con l'aggiornamento periodico dei dpcm. Fonti di Palazzo Chigi intanto hanno smentito le voci di una stretta sui locali con chiusure o ridzuioni di orario.